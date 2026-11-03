IPW Ungkap Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Balik Demosi Sejumlah Polisi di Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang yang melatarbelakangi mutasi berupa penurunan jabatan atau demosi terhadap sejumlah anggota kepolisian di Jawa Timur.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan berdasarkan penelusuran informasi melalui jaringan internal kepolisian di Jawa Timur, anggota yang dimutasi diduga melakukan pelanggaran saat menangani penangkapan seseorang.

Sugeng menjelaskan sebelumnya IPW telah menyampaikan dua kemungkinan alasan di balik mutasi tersebut kepada awak media.

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“Alasan pertama adalah adanya dugaan pelanggaran unprofessional conduct atau penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan permintaan sejumlah uang kepada pihak yang ditangkap. Sementara alasan kedua, apabila anggota tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran penarikan uang, mutasi dilatarbelakangi oleh adanya unsur intervensi,” ujarnya kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Senin (2/11).

Menurut Sugeng, pemberitaan sebelumnya, khususnya di media Surabaya, lebih banyak menyoroti dugaan intervensi sebagai alasan mutasi. Padahal, IPW juga telah menyampaikan dugaan penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan permintaan uang.

Setelah isu tersebut menjadi perhatian publik, IPW kembali menelusuri informasi melalui jaringan internal kepolisian di Jawa Timur.

Dari hasil penelusuran lanjutan itu, IPW memperoleh informasi bahwa sejumlah anggota yang dimutasi telah menjalani pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam).

“Dari hasil penelusuran lanjutan tersebut, diketahui bahwa para oknum anggota yang dimutasi memang telah menjalani pemeriksaan oleh Propam, sehingga tindakan mutasi demosi tersebut dinilai memiliki dasar yang kuat,” ujar Sugeng.