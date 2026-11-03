Banjir dan Longsor Terjang Lumajang, 1.417 Rumah Terdampak

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Bencana banjir, tanah longsor, dan tanggul jebol menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa tersebut dipicu hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah itu dalam 24 jam terakhir.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan mengatakan hujan deras yang berlangsung sejak 1 hingga 2 November 2026 malam memicu luapan sungai, kerusakan tanggul, hingga pohon tumbang.

Berdasarkan laporan sementara, banjir berdampak pada tiga kecamatan, yakni Pasirian, Jatiroto, dan Tempursari. Wilayah terdampak meliputi delapan desa, yaitu Gondoruso, Rojopolo, Purorejo, Tempursari, Bulurejo, Punorejo, Kaliuling, dan Pundungsari.

Direktorat Pengendalian Operasi BNPB mencatat sebanyak 1.417 kepala keluarga (KK) dan 1.417 rumah terdampak akibat bencana hidrometeorologi tersebut.

"Bencana juga turut mengganggu akses jalan, jaringan listrik, hingga sektor lahan pertanian warga," kata Berton Panjaitan, Selasa (3/11).

Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan pendataan di sejumlah titik terdampak.

Petugas juga berupaya membuka kembali akses jalan yang tertutup longsor, salah satunya pada jalur tembus Tamansari-Iburaja.

Selain penanganan akses, tim gabungan terus memantau wilayah yang terisolasi, rumah warga yang terancam rusak, perkembangan debit sungai, jembatan limpas, serta kondisi tanggul.