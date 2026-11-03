Empat Kali Erupsi dalam Sehari, Aktivitas Gunung Semeru Masih Berstatus Siaga

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) mengalami erupsi disertai luncuran awan panas pada Selasa siang. Namun, jarak luncuran awan panas tidak teramati karena kondisi puncak gunung tertutup kabut.

"Letusan disertai awan panas dengan jarak luncur tidak teramati dan visual Gunung Semeru tertutup kabut," kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Agastya Rajendra dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.

Menurut Agastya, erupsi terjadi pada pukul 12.06 WIB. Tinggi kolom abu vulkanik maupun visual letusan tidak dapat diamati akibat tertutup kabut.

Aktivitas vulkanik tersebut terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi sekitar 4 menit 44 detik.

Berdasarkan catatan petugas, Gunung Semeru mengalami empat kali erupsi pada Selasa, mulai pukul 00.34 WIB hingga 12.52 WIB. Seluruh aktivitas letusan tidak teramati secara visual.

Saat ini, Gunung Semeru masih berada pada Status Level III atau Siaga. Petugas merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga radius 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

Di luar jarak tersebut, masyarakat juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan Besuk Kobokan. Kawasan itu berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak.

"Masyarakat juga tidak boleh beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)," katanya.