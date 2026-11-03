6 Kabupaten di Jatim Dilanda Banjir dan Tanah Longsor, Tidak Ada Korban Jiwa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak enam kabupaten di wilayah Jawa Timur dilanda banjir dan longsor, Senin (2/11). Bencana tersebut terjadi setelah diguyur hujan lebat sejak Minggu (1/11) malam.

Sejumlah wilayah yang dilanda bencana itu adalah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur Satriyo Nurseno mengatakan Kabupaten Lumajang mengalami banjir lahar dingin dari Gunung Semeru.

Sebanyak tiga kecamatan terendam banjir lahar dingin itu, yakni Pasirian, Jatiroto dan Tempursari. Warga yang terdampak bencana tersebut mencapai lebih dari 1.100 jiwa.

“Aliran Sungai Gilidik yang berhulu di kawasan Gunung Semeru mengalami peningkatan debit air, mengakibatkan banjir di wilayah itu,” kata Satriyo kepada wartawan, Selasa (3/11).

Lalu, Kabupaten Malang banjir merendam Desa Sitiarjo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Desa Lebakharjo di Kecamatan Ampelgading, dengan ketinggian sekitar 30 hingga 40 sentimeter.

"Curah hujan tersebut mengakibatkan peningkatan debit air sungai hingga meluap dan menggenangi badan jalan di beberapa titik," ujarnya.

Tingginya curah hujan tersebut turut memicu tanah longsor di empat kecamatan, yakni Ampelgading, Dampit, Sumbermanjing Wetan, dan m Bantur. Akibatnya, arus lalu lintas sempat lumpuh.