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Al-Fithrah Bertransformasi Menjadi Universitas, Perkuat Pendidikan Berbasis Tasawuf

Selasa, 03 November 2026 – 17:32 WIB
Al-Fithrah Bertransformasi Menjadi Universitas, Perkuat Pendidikan Berbasis Tasawuf - JPNN.com Jatim
Al-Fithrah bertransformasi menjadi Universitas Al-Fithrah saat Wisuda XV. Institusi ini mulai membuka pascasarjana Studi Islam dengan target 20 mahasiswa. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Al-Fithrah resmi memasuki babak baru perjalanan kelembagaannya melalui transformasi menjadi Universitas Al-Fithrah. Momentum tersebut ditandai bersamaan dengan penyelenggaraan Wisuda XV pada Sabtu (31/10).

Transformasi ini menjadi langkah pengembangan institusi dalam memperluas penyelenggaraan pendidikan tinggi sekaligus memperkuat nilai-nilai tasawuf sebagai landasan pendidikan.

Rektor Universitas Al-Fithrah Dr Rosidi, S.Pd.I., M.Fil.I., dalam sambutannya mengatakan perubahan kelembagaan harus diikuti tanggung jawab yang lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kontribusi kepada masyarakat.

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Kepada para wisudawan, Rosidi menyampaikan bahwa kelulusan bukanlah akhir perjalanan pendidikan, melainkan awal dari tanggung jawab baru.

“Wisuda bukanlah garis akhir, melainkan titik awal perjalanan yang sesungguhnya. Gelar yang Saudara terima hari ini bukan sekadar tambahan huruf di belakang nama, melainkan amanah untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat," ujar Rosidi. 

Menurutnya, transformasi menjadi universitas tidak semata-mata perubahan nama atau jenjang kelembagaan. Perubahan tersebut juga menandai perluasan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan keilmuan.

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Sebagai bagian dari pengembangan akademik, Universitas Al-Fithrah mulai menyelenggarakan program pascasarjana Studi Islam pada tahun akademik ini. Program tersebut dirancang terbuka bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang keilmuan, dengan target 20 mahasiswa pada angkatan pertama.

Pembukaan program pascasarjana ini menjadi salah satu upaya memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus memperkuat kajian keislaman.

Al-Fithrah bertransformasi menjadi Universitas Al-Fithrah saat Wisuda XV. Institusi ini mulai membuka pascasarjana Studi Islam dengan target 20 mahasiswa.
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TAGS   universitas al-fitrah al-fitrah transformasi kampus berita pendidikan

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