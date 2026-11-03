Banjir Rendam SDN 1 Besole Tulungagung, 90 Siswa Dialihkan Belajar Daring

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sebanyak 90 siswa SDN 1 Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, sementara mengikuti pembelajaran secara daring setelah banjir menggenangi sejumlah ruang kelas, Senin. Kebijakan tersebut diambil karena kondisi sekolah belum memungkinkan untuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Tulungagung Dwi Teguh Prasetyo mengatakan, genangan air masuk ke sebagian ruang kelas setelah wilayah tersebut diguyur hujan sejak Minggu (1/11) malam hingga Senin (2/11) pagi.

"Pagi tadi SDN 1 Besole di Kecamatan Besuki terendam banjir hingga air masuk pada sebagian ruang kelas," kata Dwi.

Menurut dia, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk menentukan langkah pembelajaran selama lingkungan sekolah masih tergenang.

Sebanyak 90 siswa dari kelas I hingga kelas VI kemudian diarahkan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring dari rumah.

"Kami sudah sampaikan ke pihak sekolah untuk dilakukan pembelajaran secara daring dari rumah karena sekolah masih tergenang air," ujarnya.

Dinas Pendidikan akan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi genangan di lingkungan sekolah. Jika air sudah surut dan ruang kelas kembali bisa digunakan, kegiatan belajar mengajar tatap muka akan dilanjutkan.

Dwi menyebut SDN 1 Besole bukan kali pertama terdampak banjir. Sekolah tersebut kerap mengalami kejadian serupa saat memasuki musim penghujan sehingga aktivitas pembelajaran terkadang harus dialihkan ke rumah.