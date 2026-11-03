Ramai Kandungan Produk Stevia Tak Sesuai Label, BPOM Surabaya Bakal Telusuri dan Uji Lab

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya merespons kabar produk pemanis alami stevia dalam bentuk tetes, diduga ada kandungan tambahan yang tidak sesuai label.

Kepala BBPOM Surabaya Yudi Noviandi mengatakan tengah menelusuri, memeriksa, mengambi sampel, serta melakukan uji laboratorium pada produk bahan tambahan pangan (BTP).

“Untuk memastikan kembali kandungan produk serta kesesuaiannya dengan ketentuan keamanan, mutu, label, dan iklan pangan,” kata Yudi dalam keterangan persnya, Selasa (3/11).

BPOM akan langsung mengenakan sanksi sesuai dengan jenis, tingkat, dan risiko pelanggaran, kepada perusahaan yang mengeluarkan produk tidak sesuai dengan yang diinformasikan.

“Tindakan itu dapat berupa penarikan produk dari peredaran, penghentian sementara produksi, hingga pencabutan izin edar sesuai ketentuan peraturan perundangan,” ujarnya.

Dalam aturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 BTP dibagi menjadi dua, yakni pemanis alami dengan kandungan sorbitol, isomaltitol, manitol, maltitol, laktitol, silitol, eritritol, thaumatin, dan glikosida steviol.

Kemudian, BTP pemanis buatan yang terkadung asesulfam-k, aspartam, siklamat, sakarin, sukralosa, dan neotam, semua kandungan tersebut tidak mempunyai nilai kalori.

“BPOM menginstruksikan pelaku usaha mematuhi ketentuan peraturan dalam memproduksi, mengedarkan, dan mengiklankan pangan olahan termasuk penggunaan BTP dan pencantuman klaim,” jelasnya.