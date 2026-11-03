Banjir dan Longsor Terjang Kabupaten Malang, Jalan Poros Gunung Gatel Terputus

jatim.jpnn.com, MALANG - Hujan berintensitas sedang hingga deras yang mengguyur Kabupaten Malang sejak Senin dini hari memicu banjir dan tanah longsor di sejumlah kecamatan. Bencana tersebut menyebabkan beberapa akses jalan terputus dan jalur provinsi tertutup material longsoran.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan, hujan terjadi secara merata di wilayah Kabupaten Malang sehingga memicu longsor di Kecamatan Dampit, Ampelgading, Tirtoyudo, dan Bantur. Sementara itu, debit air di wilayah Sumbermanjing Wetan mengalami peningkatan.

"Sehingga menyebabkan terjadinya tanah longsor di beberapa titik wilayah mulai dari Kecamatan Dampit, Ampelgading, Tirtoyudo, dan Bantur, serta adanya kenaikan debit air di wilayah Sumbermanjing Wetan. Setiap kejadian terus dilakukan upaya penanganan," ucap Sadono.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Malang, banjir dan longsor terjadi di sejumlah desa. Di Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, akses penghubung dari Desa Dampit menuju lokasi terdampak, khususnya jalan poros Gunung Gatel, terputus.

Di Kecamatan Ampelgading, longsor terjadi di Desa Tirtomoyo dan menyebabkan akses jalur provinsi tertutup material longsoran.

Sementara itu, Desa Lebakharjo dilanda banjir setelah debit Sungai Kedung Ondo meningkat sejak Minggu (31/10) sore.

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Meski demikian, jalur dari Desa Lebakharjo melalui wilayah Sonowangi sudah dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat. Pembersihan sisa material di lokasi masih berlangsung.

Banjir juga sempat terjadi di Desa Bantur, Kecamatan Bantur, tetapi kondisi air dilaporkan mulai surut.