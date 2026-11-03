Hujan Deras Picu Pohon Tumbang dan Longsor di Trenggalek, Sejumlah Infrastruktur Rusak

jatim.jpnn.com, TRENGGALEK - Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, selama dua hari terakhir memicu serangkaian bencana alam. Pohon tumbang dan tanah longsor terjadi di sejumlah kecamatan, menyebabkan seorang warga luka ringan serta kerusakan bangunan dan infrastruktur.

Plt Sekda sekaligus Kepala Pelaksana BPBD Trenggalek Stefanus Triadi Atmono mengatakan, berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD, kejadian pohon tumbang dan longsor tersebar di Kecamatan Dongko, Panggul, Durenan, Kampak, dan Munjungan.

"Tiga kejadian pohon tumbang di Kecamatan Panggul, Durenan, dan Kampak. Sementara itu, sejumlah kejadian lainnya berupa longsor dan kerusakan bangunan serta infrastruktur," kata Stefanus, Senin (2/11).

Salah satu kejadian pohon tumbang berlangsung di Jalan Raya Durenan-Trenggalek, Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan, sekitar pukul 06.50 WIB. Pohon trembesi berdiameter sekitar 110 sentimeter dan tinggi 15 meter tumbang hingga menutup seluruh badan jalan.

Peristiwa tersebut menyebabkan Puput Setianingtias, 23, warga Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, mengalami luka ringan. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Durenan untuk mendapatkan penanganan medis.

Selain menghambat lalu lintas, pohon tumbang tersebut juga mengakibatkan kabel listrik PLN kendur. Petugas Pusdalops dan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Trenggalek bersama TNI, Polri, PLN, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat melakukan penanganan.

Evakuasi selesai sekitar pukul 08.40 WIB. Setelah pohon berhasil disingkirkan, arus lalu lintas kembali normal.

Pohon tumbang lainnya terjadi di Jalan Raya Panggul-Dongko, tepatnya Dusun Kasian, Desa Ngrencak, Kecamatan Panggul, sekitar pukul 06.30 WIB. Dalam kejadian tersebut, satu pohon akasia, dua pohon juar, dan satu pohon pinus tumbang.