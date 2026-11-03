Pohon Tumbang Timpa Honda Civic di Tulungagung, Dua Orang Luka Ringan

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sebuah mobil Honda Civic ringsek setelah tertimpa pohon tumbang di Jalan Sultan Agung, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, Senin (2/11) dini hari. Insiden yang terjadi saat hujan deras disertai angin kencang itu menyebabkan dua orang mengalami luka ringan.

Kasi Penyelamatan dan Evakuasi Damkarmat Tulungagung Iwan Supriyono mengatakan, kejadian tersebut berlangsung sekitar pukul 02.30 WIB. Saat itu, mobil Honda Civic bernomor polisi AG 1783 RM melintas di lokasi.

"Mobil yang dikemudikan korban melaju dari arah utara menuju ke arah selatan di Jalan Raya Sultan Agung, Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung," kata Iwan.

Ketika kendaraan melintas, pohon di tepi jalan sisi timur tiba-tiba tumbang dan menimpa bagian atap mobil. Akibatnya, bagian atas kendaraan mengalami kerusakan hingga ringsek.

Mobil tersebut dikemudikan AS (28) dengan seorang penumpang berinisial BI (18). Keduanya mengalami luka ringan dan dievakuasi ke RSUD dr. Iskak Tulungagung untuk mendapatkan penanganan medis.

Setelah menerima laporan, petugas Damkarmat Tulungagung segera mendatangi lokasi untuk melakukan evakuasi. Batang dan ranting pohon dipotong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dipindahkan dan tidak menghalangi badan jalan.

Proses pembersihan berlangsung sekitar 30 menit hingga pohon tumbang berhasil disingkirkan dari lokasi kejadian.

Iwan menduga pohon tersebut tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Kondisi cuaca tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama di kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan.