Pemkot Surabaya Targetkan 5 Rumah Pompa Baru Rampung Desember 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan ada lima rumah pompa baru yang beroperasi 1 Desember 2026. Hal tersebut untuk mengantisipasi banjir ketika musim hujan.

Sebanyak lima rumah pompa baru tersebut tengah dalam tahap pembangunan di Jalan Nginden Intan Timur, Panjang Jiwo, Dharmahusada, Tambak Segaran, dan Tanjungsari.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan sempat mendatangi lokasi proyek rumah pompa tersebut dengan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM).

"Saya memastikan kapan pembangunan ini selesai. Setelah proses pengujian operasional, pada 1 Desember seluruh rumah pompa sudah beroperasi,” kata Eri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/11).

Eri merinci rumah pompa Jalan Nginden Intan Timur untuk mengurangi banjir di l Nginden Intan, Manyar Rejo, dan Semolowaru. Dengan demikian, aliran menuju ke Medokan Semampir lebih pendek.

"Kami membangun rumah pompa di atas tanah milik Gereja Bethany. Nantinya, aliran air yang menuju Medokan akan langsung di-shortcut (dipotong) menuju Kali Surabaya," ujarnya.

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Lalu, rumah pompa Panjang Jiwo menangani banjir sekitar Jalan Raya Tenggilis Mejoyo, Apartemen Metropolis, SMA Negeri 14, sampai Universitas Surabaya (Ubaya).

"Kawasan tersebut sudah bertahun-tahun mengalami banjir setiap kali hujan turun. Apalagi ketika hujan bersamaan dengan air pasang, genangannya semakin parah," ucapnya.