BRI Jemursari Dampingi Warung Waru Doyong, Dorong UMKM Surabaya Naik Kelas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Branch Office (BO) Jemursari terus memperkuat pendampingan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Surabaya. Salah satunya melalui kunjungan langsung ke Warung Waru Doyong milik Sunarti di kawasan Tenggilis.

Kunjungan yang dipimpin Branch Office Head BRI BO Jemursari Octarez Abi Ibrahim tersebut menjadi bagian dari upaya BRI memahami kebutuhan nasabah sekaligus memberikan dukungan bagi pengembangan usaha.

Octarez mengatakan kehadiran BRI di tengah pelaku UMKM merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan usaha nasabah secara berkelanjutan.

"BRI berkomitmen untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan mendampingi para pelaku UMKM seperti Ibu Sunarti. Melalui dukungan layanan keuangan holistik—mulai dari permodalan hingga kemudahan transaksi digital seperti QRIS BRImo—kami berharap UMKM dapat makin berdaya saing, mengelola keuangan secara profesional, dan naik kelas di era digitalisasi," ujar Octarez, Rabu (28/10).

Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak hanya melalui akses perbankan dan pembiayaan. Pendampingan, peningkatan literasi keuangan, serta pemanfaatan layanan transaksi digital juga menjadi bagian penting untuk membantu pelaku usaha mengelola bisnis secara lebih efektif.

Akses layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha dinilai dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat pengelolaan keuangan. Sementara itu, transaksi digital memberikan kemudahan pembayaran bagi pelanggan seiring perubahan kebiasaan transaksi masyarakat.

Kunjungan langsung juga menjadi sarana bagi BRI untuk membangun komunikasi lebih dekat dengan nasabah. Dengan memahami kondisi usaha secara langsung, dukungan layanan keuangan diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pelaku UMKM.

Sunarti menyambut baik kunjungan tersebut. Dia menilai perhatian dan dukungan BRI membantu keberlangsungan sekaligus pengembangan Warung Waru Doyong.