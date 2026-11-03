Cuaca Surabaya 3 November 2026, Seharian Cerah, Siang Bakal Panas Menyengat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (3/11).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Siang masih cerah di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di di 28-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 16-17 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.