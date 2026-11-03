Cuaca Jawa Timur 3 November 2026, Siang Sampai Malam Gerimis di Wilayah Berikut
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (3/11).
Paginya curah dan cerah berawan di seluruh wilayah.
Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berangin
Sorenya gerimis masih mengguyur Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.
Malamnya gerimis mengguyur Banyuwangi dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-23 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
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