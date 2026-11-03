Propam Periksa 7 Anggota Polrestabes Surabaya Seusai Dimutasi, Diduga Langgar Tugas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menjalani pemeriksaan intensif oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Jawa Timur. Mereka diperiksa terkait dugaan pelanggaran dan ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas.

Kabid Propam Polda Jatim Kombes Iman Setiawan membenarkan pemeriksaan terhadap tujuh personel tersebut. Proses penanganan internal telah berlangsung sejak beberapa waktu lalu melalui tahapan pemanggilan dan klarifikasi.

“Benar, apa yang disampaikan Kapolrestabes Surabaya terkait dengan tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah dan sedang dalam proses pemeriksaan terkait ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas,” kata Iman di Mapolda Jatim, Senin (3/11) malam.

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Dia menjelaskan pemeriksaan terhadap ketujuh anggota tersebut masih berlangsung. Sebelumnya, mereka juga telah menjalani proses klarifikasi.

“Jadi, tujuh anggota tersebut saat ini dalam proses pemeriksaan dan sudah beberapa waktu lalu dalam proses klarifikasi,” jelasnya.

Walakin, Polda Jatim belum mengungkap secara terperinci bentuk dugaan pelanggaran maupun ketidakprofesionalan yang dilakukan para personel tersebut.

Sementara itu, Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan membenarkan rotasi dan mutasi personel di lingkungan Polrestabes Surabaya. Menurut dia, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, serta kebutuhan penugasan melalui mekanisme internal kepolisian.

Namun, mutasi terhadap tujuh anggota Satresnarkoba tersebut secara khusus berkaitan dengan dugaan pelanggaran tugas yang kini tengah diperiksa Propam.