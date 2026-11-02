PHE dan UNAIR Ajak Mahasiswa Siapkan Talenta Lintas Disiplin untuk Masa Depan Energi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tantangan industri energi nasional membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan teknis. Kompetensi berpikir kritis, kolaborasi lintas disiplin, serta kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadirkan solusi nyata.

Perspektif tersebut menjadi sorotan dalam Upstream Youth Camp (UYC) 2026 yang diselenggarakan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) bersama Universitas Airlangga (UNAIR) di Surabaya, Jumat (30/10).

Mengusung tema Menggali Potensi, Menggerakkan Energi, kegiatan ini mempertemukan dunia industri hulu migas, akademisi, dan mahasiswa untuk memahami tantangan sektor energi sekaligus mengenali peluang kontribusi generasi muda.

Sebagai Subholding Upstream Pertamina, PHE menjalankan aktivitas hulu migas mulai dari eksplorasi, pengembangan hingga produksi minyak dan gas bumi. Sektor tersebut menjadi fondasi rantai pasok energi yang menopang aktivitas ekonomi, industri, dan pembangunan nasional.

Besarnya peran PHE tercermin dari pengelolaan sekitar 27 persen wilayah kerja operator migas di Indonesia. Perusahaan juga berkontribusi sekitar 65 persen terhadap lifting minyak domestik dan 35 persen terhadap lifting gas domestik.

Pada semester I 2026, produksi migas PHE tercatat sekitar 935 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD). Skala operasional tersebut membutuhkan kompetensi tinggi, inovasi teknologi, dan kolaborasi berbagai bidang keahlian.

PHE juga terus mendorong penerapan teknologi untuk mengoptimalkan produksi dan mendukung keberlanjutan energi. Di antaranya Chemical Enhanced Oil Recovery (CEOR) untuk meningkatkan perolehan minyak dari sumur-sumur mature, pengembangan potensi natural hydrogen, serta teknologi penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon melalui CCS/CCUS.

Head of Commrel & CID Zona 11 Subholding Upstream Pertamina Wazirul Luthfi menegaskan, keterlibatan talenta muda dari berbagai latar belakang keilmuan menjadi kebutuhan penting bagi keberlanjutan sektor energi nasional.