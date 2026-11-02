Response Time Damkar Gresik 59 Menit, DPRD Dorong Penambahan Pos Pemadam

jatim.jpnn.com, GRESIK - DPRD Kabupaten Gresik mendorong penguatan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarla) melalui pembahasan KUPA-PPAS 2026. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat waktu tanggap kebakaran yang saat ini rata-rata mencapai 59 menit, jauh dari standar pelayanan minimal 15 menit.

Usulan tambahan anggaran sekitar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar untuk mendukung pengadaan armada, pembangunan pos pemadam baru, peningkatan kapasitas personel, serta pemenuhan alat pelindung diri (APD).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi menyatakan penguatan Damkarla harus dilakukan secara menyeluruh. Menurut dia, pembenahan tidak cukup hanya dengan menambah kendaraan pemadam, tetapi juga harus disertai peningkatan keselamatan dan kapasitas petugas.

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“Pemerintah daerah tidak boleh hanya fokus menambah armada unit pemadam, tetapi sarana keselamatan APD, insentif, dan kapasitas SDM personel harus diprioritaskan. Jangan sampai petugas yang bertaruh nyawa di garis depan justru kekurangan perlengkapan dasar keselamatan,” tutur Hamdi, Senin (2/11).

Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulis Irbansyah menyoroti waktu tanggap atau response time Damkarla yang masih mencapai rata-rata 59 menit sejak laporan diterima hingga petugas tiba di lokasi.

Padahal, standar pelayanan minimal menetapkan waktu tanggap maksimal 15 menit. Untuk memangkas selisih tersebut, DPRD mendorong pembangunan sejumlah pos pemadam baru agar jangkauan pelayanan lebih dekat dengan masyarakat.

“Tujuannya memenuhi standar waktu tanggapan. Saat ini butuh waktu hingga 59 menit sejak kebakaran terjadi hingga petugas tiba di lokasi. Idealnya 15 menit. Maka kita akan pangkas selisih itu dengan mendirikan sejumlah posko baru,” ungkap Sulis.

Wilayah yang dinilai membutuhkan tambahan pos pemadam antara lain Kecamatan Benjeng, Balongpanggang, Duduksampeyan, dan Cerme. Kawasan kepulauan seperti Bawean juga menjadi perhatian karena masih minim fasilitas pemadaman yang memadai.