Polda Jatim Larang Seluruh Personel & ASN Polri Gunakan Vape, Berlaku di Luar Jam Kerja

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) menggunakan rokok elektrik atau vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Larangan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Surat edaran itu diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan ketentuan tersebut wajib dipatuhi seluruh PNPP di jajaran Polda Jatim, mulai tingkat polda, polres hingga polsek.

"Polda Jatim menindaklanjuti dan melaksanakan Surat Edaran Kapolri tersebut. Seluruh PNPP di jajaran Polda Jawa Timur, mulai dari tingkat polda, polres hingga polsek wajib mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan," ujar Jules, Senin (2/11).

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh PNPP, termasuk anggota Polri dan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan kepolisian.

Menurutnya, kebijakan itu menjadi langkah pencegahan internal untuk mengantisipasi perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai media konsumsi narkotika dalam bentuk cair. Di antaranya etomidate yang telah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

"Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika harus terus kita antisipasi. Untuk itu, pencegahan juga harus dimulai dari internal. Personel Polri harus mampu menjaga disiplin, integritas dan memberikan keteladanan kepada masyarakat," kata Jules.