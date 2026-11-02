Kapolrestabes Surabaya Sebut 7 Anggota Dimutasi Karena Langgar SOP

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan menyebut sebanyak tujuh anggotanya yang telah dimutasi, disebabkan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP).

Luthfie membenarkan ada tujuh petugas yang baru saja dipindah tugas ke posisi lainnya. Seluruh anggota yang dimutasi tersebut berasal dari Satresnarkoba Polrestabes Surabaya.

“Mutasi di jajaran Polrestabes Surabaya, dan terkait dengan tujuh anggota Sat Narkoba yang memang terkena mutasi,” kata Luthfie di Maporestabes Surabaya, Senin (2/11).

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Ketujuh anggota tersebut diduga melanggar SOP ketika menjalankan tugasnya. Saat ini, mereka masih menjalani proses pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Jawa Timur.

“(Penyebabnya) itu memang saat ini diduga ada dugaan pelanggaran terhadap SOP. Dan ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh Bid Propam Polda Jawa Timur,” jelasnya.

Luthfie tidak menjelaskan secara detail SOP yang dilanggar oleh ketujuh anggota yang dimutasi tersebut. Dia hanya menekankan proses pemeriksaan masih berjalan sampai sekarang.

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“Kan diduga ada pelanggaran terhadap SOP yang dilakukan, dan saya sampaikan saat ini intensif Propam Polda Jawa Timur sedang melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, mutasi tujuh anggota kepolisian itu tertuang dalam surat telegram nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Surat tersebut ditandatangani langsung Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan.