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3 Perjalanan Kereta Tujuan Daop 8 Surabaya Terlambat Terdampak Longsor di Jalur Jember

Senin, 02 November 2026 – 18:30 WIB
3 Perjalanan Kereta Tujuan Daop 8 Surabaya Terlambat Terdampak Longsor di Jalur Jember - JPNN.com Jatim
Petugas saat memperbaiki jalur kereta yang terdampak longsor di Kabupaten Jember, Senin (2/11). Foto: Dok. Daop 8 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Daop 8 Surabaya menyampaikan permintaan maaf lantaran tiga perjalanan kereta mengalami keterlambatan akibat longsor yang menutup jalur di Kabupaten Jember, Senin (2/11).

Kereta yang terdampak longsor tersebut adalah relasi Stasiun Ketapang, Banyuwangi menuju wilayah Daop 8 Surabaya, dengan estimasi keterlambatan 48 hingga 258 menit.

Dengan rincian, KA Tawangalun relasi Ketapang-Malang, KA Logawa relasi Ketapang-Surabaya Gubeng-Purwokerto, dan KA Sri Tanjung relasi Ketapang-Surabaya-Lempuyangan.

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Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan keterlambatan itu murni karena longsor di kilometer 14+6/7 petak jalan Ledokombo-Sempolan

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas keterlambatan perjalanan KA Tawangalun, KA Logawa, dan KA Sri Tanjung,” kata Mahendro melalui rilisan persnya.

Mahendro menyebut pihaknya mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dalam pengambilan keputusan operasional, termasuk saat terjadi gangguan jalur.

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“Keselamatan perjalanan kereta api dan seluruh pelanggan prioritas utama kami. Sehingga setiap gangguan prasarana harus ditangani dengan mengutamakan aspek itu,” ujarnya.

KAI Daop 8 Surabaya terus berkoordinasi dengan KAI Daop 9 Jember, serta sejumlah pihak terkait untuk memperoleh informasi perkembangan penanganan gangguan di sekitar lokasi.

Sebanyak tiga perjalanan kereta tujuan Daop 8 Surabaya terlambat, dampak longsor di jalur Jember.
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TAGS   kereta api Daop 9 Jember jadwal kereta api daop 8 surabaya perjalanan kereta terlambat

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