Polrestabes Surabaya Minta Tak Hubungkan Mutas dengan Kasus Penggerebekan Pesta Narkoba Anggota DPRD

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya mengimbau tak menghubungkan mutasi tujuh polisi dengan penggerebekan tiga anggota DPRD dari Gerindra saat melakukan pesta narkoba di sebuah hotel.

Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto membenarkan adanya tujuh anggota yang dimutasi, dan tertuang dalam surat telegram nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober 2026.

“Benar terdapat rotasi dan mutasi personel di lingkungan Polrestabes Surabaya,” kata Hadi ketika dikonfirmasi, Senin (2/11).

Hadi menyebut pemindahan tugas tersebut adalah bagian dari dinamika organisasi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan penugasan yang sesuai dengan internal kepolisian.

“Perlu kami jelaskan kebijakan mutasi personel merupakan bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier dan kebutuhan penugasan yang dilakukan melalui mekanisme internal kepolisian,” ujarnya.

Di sisi lain, Hadi meminta agar proses mutasi tersebut tidak dihubungkan dengan penggerebekan tiga anggota DPRD. Sebelum adanya keterangan resmi dari Polrestabes Surabaya.

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“Terkait narasi yang menghubungkan mutasi dengan penanganan perkara narkotika tertentu. Kami imbau agar tidak menarik kesimpulan mengenai hubungan sebab akibat tanpa berdasarkan fakta dan keterangan resmi,” jelasnya.

Hadi mengungkapkan pihaknya berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba. Menurutnya, Polrestabes Surabaya tidak membedakan latar belakang.