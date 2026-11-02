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Karhutla di Wilayah Jatim Sudah Padam, Luas Wilayah Terdampak 11,8 Hektare

Senin, 02 November 2026 – 16:40 WIB
Karhutla di Wilayah Jatim Sudah Padam, Luas Wilayah Terdampak 11,8 Hektare - JPNN.com Jatim
Karhutla yang melanda di kawasan Gunung Arjuno-Welirang, Selasa (20/10). Foto: Dok. BPBD Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BPBD Jawa Timur memastikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di gunung dan pegunungan sudah padam. Dengan total luas wilayah yang terdampak 11.895,35 hektare.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan tercatat ada 187 peristiwa karhutla yang tersebar di 27 kabupaten/kota, sepanjang Januari-Oktober 2026.

"Total luasan area yang terdampak karhutla di Jawa Timur pada tahun ini sudah mencapai 11.895,35 hektare dari 187 kejadian di 27 daerah," kata Gatot saat dikonfirmasi, Senin (1/11).

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Gatot menyebut wilayah yang menjadi titik rawan terjadinya karhutla tersebut, didominasi oleh kawasan pegunungan yang mempunyai sabana luas dan vegetasi kering.

Kawasan itu meliputi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah, Gunung Arjuno-Wlirang di Tahura Raden Soerjo, hingga Gunung Argopouro dan Gunung Ijen.

"Faktor penyebab kebakaran di kawasan pegunungan beragam, mulai aktivitas manusia seperti kelalaian, api unggun, dan pembukaan lahan, hingga faktor alam akibat kekeringan dan gesekan ranting," ujarnya.

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Saat ini, petugas BPBD dan stakeholder terkait lainnya masih memantau sejumlah wilayah rawan karhutla tersebut. Hal itu untuk mengantisipasi kembali munculnya titik api.

"Kami terus melakukan pemantauan hotspot melalui satelit, mengerahkan satuan tugas darat, hingga menyiapkan helikopter untuk operasi water bombing darurat," ucapnya.

BPBD menyebut karhutla di seluruh gunung dan pegunungan di Jawa Timur sudah padam.
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TAGS   Jatim TNBTS BPBD Jatim karhutla Gunung

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