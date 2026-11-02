Tujuh Polisi Dimutasi Usai Tangkap Anggota DPRD Gerindra, ISESS Ingatkan Persepsi Publik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menyoroti mutasi tujuh anggota kepolisian setelah penangkapan tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba di sebuah hotel di Surabaya.

Polrestabes Surabaya sebelumnya menyebut mutasi tersebut dilakukan untuk pembinaan karier, penyegaran tugas, dan peningkatan profesionalisme kepolisian.

Pengamat kepolisian ISESS Bambang Rukminto menilai alasan tersebut merupakan penjelasan normatif yang lazim disampaikan institusi. Namun, menurut dia, publik bisa memiliki persepsi berbeda karena waktu mutasi berdekatan dengan peristiwa yang menjadi sorotan masyarakat.

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“Alasan normatif seperti itu pasti akan dikemukakan oleh instansi. Publik tentu juga memiliki persepsi berbeda,” kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin (2/11).

Dia mengatakan masyarakat berpotensi mengaitkan mutasi tersebut dengan penangkapan sejumlah anggota DPRD dari partai penguasa yang tengah menjadi perhatian publik.

“Mutasi yang berdekatan selalu terkait dengan sebuah peristiwa yang disorot masyarakat, yakni penangkapan beberapa anggota DPRD dari partai penguasa,” ujarnya.

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Menurut Bambang, kepolisian perlu mempertimbangkan waktu yang tepat dalam memindahkan tugas anggotanya agar tidak memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat, terutama ketika berkaitan dengan penanganan perkara yang sedang menjadi sorotan.

“Mutasi harus diatur di waktu yang tepat agar tak memunculkan persepsi negatif. Demikian juga bila terkait dengan penanganan kasus yang sedang disorot masyarakat,” ucapnya.