Banjir Lahar Semeru Terjang 3 Kecamatan di Lumajang, Rumah Warga Tempursari Terendam

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Senin (2/11). Aliran material vulkanik meluber hingga merendam permukiman warga di kawasan lereng gunung.

Tiga kecamatan tercatat terdampak banjir lahar tersebut, yakni Jatiroto, Pronojiwo, dan Tempursari. Di Kecamatan Tempursari, aliran air bercampur material vulkanik bahkan masuk ke rumah-rumah warga.

M Rokhim, warga Tempursari mengatakan banjir lahar menggenangi jalan hingga permukiman di kawasan dataran rendah. Sementara itu, wilayah dataran tinggi relatif aman.

"Kalau daerah permukiman dataran rendah sudah penuh air, tapi yang dataran tinggi aman mas," kata Rokhim saat dikonfirmasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur terus memantau pergerakan banjir lahar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim Satriyo Nurseno menjelaskan, titik terjangan berada di kawasan perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang.

"Lokasi kejadian di aliran Sungai Glidik atau Kali Manjing, tepatnya di jembatan perbatasan yang menghubungkan Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Wilayah terdampak berada dalam pantauan Kecamatan Tempursari," ujar Satriyo.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut banjir lahar dipicu tingginya curah hujan di kawasan puncak Semeru. Hujan lebat mulai tercatat mengguyur sekitar Gunung Semeru sejak Minggu (1/11) pukul 23.40 WIB.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru PVMBG Agastya Rajendra mengatakan, alat pemantauan merekam getaran banjir selama enam jam dengan amplitudo maksimum 65 milimeter pada periode Senin pukul 00.00 hingga 06.00 WIB.