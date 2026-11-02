Getaran Banjir Semeru Terekam Selama 6 Jam, Penambang Diminta Stop Aktivitas

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Bupati Lumajang Indah Amperawati mengimbau para penambang pasir menghentikan sementara aktivitas di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) yang berhulu di Gunung Semeru. Imbauan tersebut disampaikan menyusul hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan Semeru selama beberapa jam, Senin (2/11).

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menegaskan keselamatan pekerja harus menjadi prioritas di tengah meningkatnya potensi bahaya banjir lahar dingin.

"Keselamatan pekerja menjadi prioritas di tengah kondisi hujan dengan intensitas tinggi di kawasan Semeru. Kami imbau para penambang untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas penambangan guna menghindari risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwa," kata Indah.

Dia mengingatkan para penambang agar tidak memaksakan diri bekerja ketika kondisi cuaca berisiko. Menurutnya, kepentingan ekonomi maupun target pekerjaan tidak boleh mengesampingkan keselamatan.

"Kalau hujan dengan intensitas tinggi, saya mengimbau para penambang untuk tidak beraktivitas sementara. Jangan mengambil risiko, keselamatan jiwa harus menjadi yang utama," tuturnya.

Indah juga meminta masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan Semeru meningkatkan kewaspadaan, memperhatikan perubahan cuaca, serta mengikuti arahan petugas dan informasi resmi dari instansi berwenang.

Penghentian sementara aktivitas penambangan tersebut merupakan langkah antisipasi untuk melindungi pekerja dari ancaman banjir lahar. Aktivitas diharapkan kembali dilakukan setelah kondisi dinyatakan aman dan terdapat arahan dari pihak berwenang.

Sementara itu, Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi turut mengingatkan masyarakat agar mewaspadai potensi banjir lahar dingin saat hujan deras mengguyur kawasan puncak Semeru.