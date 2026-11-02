Cuaca Malang 2 November 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis
jatim.jpnn.com, MALANG -
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (2/11) untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya Blimbing, Kedungkandang, dan Klojen hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.
Siang sampai malam cuaca di seluruh kawasan curah berawan hingga berawan dan berangin.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Pagi dan siang gerimis mengguyur Ampelgading, Dau, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Ngajum, Ngantang, Pakis, Poncokusumo, Pujon, Tajinan, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.
Sorenya Jabung, Kasembon, Poncokusumo, Pujon, dan Tumpang gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.
Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah berawan hingga berawan dan berangin.
Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan gerimis di sejumlah kawasan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News