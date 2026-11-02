JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang 2 November 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis

Cuaca Malang 2 November 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis

Senin, 02 November 2026 – 11:16 WIB
Cuaca Malang 2 November 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG -  

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (2/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Blimbing, Kedungkandang, dan Klojen hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Baca Juga:

Siang sampai malam cuaca di seluruh kawasan curah berawan hingga berawan dan berangin. 

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang gerimis mengguyur Ampelgading, Dau, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Ngajum, Ngantang, Pakis, Poncokusumo, Pujon, Tajinan, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Baca Juga:

Sorenya Jabung, Kasembon, Poncokusumo, Pujon, dan Tumpang gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah berawan hingga berawan dan berangin.

Ramalan cuaca Malang hari ini, pagi sampai malam diramalkan gerimis di sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU