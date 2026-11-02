Polrestabes Surabaya Buka Suara Soal Mutasi 7 Anggota Seusai Gerebek Pesta Narkoba 3 Anggota DPRD

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dimutasi setelah menangkap tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra saat pesta narkoba di sebuah hotel, pada Senin (28/9) dini hari.

Mutasi tujuh anggota kepolisian itu tertuang dalam surat telegram nomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Surat tersebut ditandatangani langsung Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan.

Ketujuh anggota yang dipindah tugaskan tersebut, yakni di jajaran perwira ada Iptu Kevin Asshabul Kahfi awalnya menjabat Kanit 1, saat ini menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng.

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Lalu, Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho yang mulanya sebagai Kasubnit 1 Unit 1 saat ini menjadi Ps Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya.

Kemudian, Ipda Andri Kiki yang sebelumnya menjabat Kasubnit kini menjadi Ps Kanit Reskrim Polsek Tambaksari.

Di sisi lain, pada jajaran bintara ada Aiptu Sri Ismanto dan Aiptu Anton Yuniarso dipindah ke Polsek Tegalsari, Aipda Rico Pramana ditugaskan di Polsek Tambaksari, dan Bripka Rangga Pinileh dimutasi ke Polsek Genteng.

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“Ya benar terkait adanya mutasi (tujuh anggota kepolisian) tersebut,” kata Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto ketika dikonfirmasi, Senin (2/11).

Namun, Hadi mengungkapkan rotasi ketujuh personel yang melakukan penggerebekan anggota DPRD dari Partai Gerindra saat pesta narkoba tersebut, bertujuan untuk pembinaan karir.