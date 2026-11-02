Cuaca Surabaya 2 November 2026, Pagi Sampai Malam Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (2/11).

Paginya cuaca cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang cerah di seluruh kawasan.

Sorenya kembali cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cer hingga berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 27-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27-32 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.