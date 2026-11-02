7 Anggota Polrestabes Surabaya Dimutasi Seusai Gerebek Pesta Narkoba 3 Anggota DPRD Gerindra

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mutasi terhadap tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menjadi sorotan setelah mereka terlibat dalam penangkapan tiga anggota DPRD dari Partai Gerindra yang diduga mengonsumsi narkotika di sebuah hotel kawasan Ketintang, Surabaya.

Pemindahan tugas tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/309/X/KEP/2026 tertanggal 23 Oktober 2026. Surat itu ditandatangani Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan.

Dari jajaran perwira, Iptu Kevin Asshabul Kahfi yang sebelumnya menjabat Kanit 1 dimutasi menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng. Iptu Aan Dwi Satriyo Yudho dipindahkan dari jabatan Kasubnit 1 Unit 1 menjadi Ps Kaur Subbagbinkar SDM Polrestabes Surabaya.

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Sementara itu, Ipda Andri Kiki yang sebelumnya menjabat Kasubnit kini bertugas sebagai Ps Kanit Reskrim Polsek Tambaksari.

Mutasi juga menyasar empat anggota bintara. Aiptu Sri Ismanto dan Aiptu Anton Yuniarso dipindahkan ke Polsek Tegalsari, Aipda Rico Pramana ke Polsek Tambaksari, serta Bripka Rangga Pinileh ke Polsek Genteng.

Pemindahan sejumlah anggota tersebut mendapat perhatian Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso. Dia menduga keputusan mutasi itu berpotensi dipengaruhi intervensi pihak luar, mengingat para anggota tersebut sebelumnya terlibat dalam penangkapan tiga legislator Gerindra.

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"Ini ada potensi memang [dugaan] intervensi. Memang penangkapan tiga anggota DPRD tersebut kan terpublikasi dan tentu membuat malu. Tapi itu kan konsekuensi dan menurut saya harus dipublikasikan," kata Sugeng saat dikonfirmasi, Minggu (1/11).

Sugeng menilai keputusan mutasi tersebut perlu diteliti, terutama untuk memastikan apakah ketujuh anggota melakukan pelanggaran prosedur saat menjalankan tugas.