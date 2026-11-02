Cuaca Jawa Timur 2 November 2026, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (2/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Lumajang, Malang, Probolinggo, Sumenep, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Lamongan, Lumajang, Probolinggo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Jember, Kota Batu, Lamongan, Lumajang, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-38 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)