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Sri Harjono Soroti Minimnya Lapangan Kerja Formal, Minta Negara Lebih Banyak Intervensi

Minggu, 01 November 2026 – 23:25 WIB
Sri Harjono Soroti Minimnya Lapangan Kerja Formal, Minta Negara Lebih Banyak Intervensi - JPNN.com Jatim
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2020–2023 sekaligus penulis buku Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara Sri Harjono. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2020–2023 Sri Harjono mendorong perubahan arah pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut dia, pemerintah perlu meninggalkan orientasi pertumbuhan ekonomi semata dan mulai memprioritaskan pembangunan manusia seutuhnya, terutama melalui penciptaan lapangan kerja formal bagi masyarakat.

Gagasan tersebut dituangkan Sri Harjono dalam bukunya berjudul Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara. Dia menilai, pertumbuhan ekonomi yang selama ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan belum sepenuhnya mampu menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

"Pertumbuhan ekonomi ini sudah terbukti tidak membawa kesejahteraan pada rakyat Indonesia," kata Harjono saat bedah buku di Surabaya, Minggu (1/11) malam. 

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Dia menjelaskan pembangunan manusia seutuhnya harus dilihat dari dua aspek utama, yakni pendidikan sebagai fondasi dan lapangan kerja formal sebagai hasil akhirnya.

Menurut dia, sektor pendidikan Indonesia sebenarnya sudah mengalami perkembangan, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan. Dukungan anggaran pendidikan juga dinilai sudah cukup baik.

Namun, persoalan utama justru terletak pada penciptaan lapangan kerja formal yang selama ini masih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar.

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"Jadi, pendidikan itu harus bagus. Sekarang sudah oke pendidikannya. Memang ada kurang, tetapi sudah oke. Anggarannya sudah bagus. Namun, penciptaan lapangan kerja formal itu belum karena penciptaan lapangan kerja formal itu masih diserahkan pada mekanisme pasar. Nah, negara itu harus bermain di situ," ujarnya.

Harjono menilai perubahan orientasi pembangunan juga harus diikuti dengan penyesuaian indikator kinerja pemerintah atau key performance indicator (KPI). Anggaran negara, kata dia, semestinya lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung sesuai amanat konstitusi.

Sri Harjono mendorong perubahan arah pembangunan Indonesia dengan memprioritaskan lapangan kerja formal, termasuk melalui koperasi produksi pertanian.
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TAGS   sri harjono mantan wantimpres sekolah rakyat kopdes pekerjaan formal bedah buku

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