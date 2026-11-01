Pernah Bawa Timnas Amputasi ke Piala Dunia, Fredo Lulus S1 Hukum dan Dapat Beasiswa S2

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fredo Dimas Saputro membuktikan keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih pendidikan tinggi dan berprestasi di bidang olahraga. Atlet sepak bola amputasi yang pernah mengantarkan Tim Nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia itu kini resmi menyandang gelar Sarjana Hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura).

Fredo menjadi salah satu wisudawan dalam prosesi Wisuda ke-55 Umsura. Atlet kelahiran 17 Oktober 2000 tersebut hadir didampingi keluarga setelah berhasil menyelesaikan pendidikan di tengah kesibukannya menjalani karier sebagai atlet.

Apresiasi juga diberikan pihak kampus. Rektor Umsura memberikan beasiswa kepada Fredo untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) Hukum.

Pemberian beasiswa tersebut menjadi bentuk dukungan kampus terhadap pendidikan inklusif, sekaligus membuka kesempatan bagi mahasiswa difabel untuk terus mengembangkan kemampuan akademik.

Perjalanan Fredo hingga meraih gelar sarjana tidak terlepas dari kecintaannya terhadap olahraga sejak kecil. Saat duduk di bangku sekolah dasar, dia sudah menyukai berbagai cabang olahraga, mulai dari lari hingga sepak bola.

Melihat potensi tersebut, orang tuanya kemudian mendaftarkan Fredo ke Sekolah Sepak Bola (SSB).

“Saat orang tua mengetahui potensi saya dalam olahraga, mulai saya SD sudah diikutkan SSB,” ujar Fredo, Minggu (31/10).

Namun, perjalanan hidupnya tidak selalu mudah. Saat duduk di kelas IV SD, Fredo harus kehilangan sang ayah yang selama ini menjadi salah satu motivator terbesarnya.