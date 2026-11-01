Pemkot Surabaya Larang SD dan SMP Negeri Lakukan Pungutan Hingga Bebani Orang Tua

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melarang keras pungutan yang membebani orang tua murid, dalam menyelenggarakan kegiatan perpisahan siswa SD dan SMP negeri.

Larangan itu muncul setelah seorang wali murid mengadu melalui hotline Lapor Cak Eri diminta iuran Rp300 ribu, untuk kegiatan tasyakuran perpisahan dan pembelian batik bagi guru.

Lalu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Febrina Kusumawati, untuk mendatangi sekolah yang diduga meninta iuran tersebut.

"Saya sudah menginstruksikan Bu Febri mendatangi SDN Manukan Wetan IV. Ada laporan orang tua diminta iuran untuk membeli batik bagi guru saat perpisahan," kata Eri dalam keterangan persnya, Minggu (1/10).

Dia meminta seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri di Surabaya tidak menggelar acara perpisahan secara berlebihan, terutama jika kegiatan itu membebani orang tua murid.

"Jika ingin mengadakan kegiatan cukup dengan tasyakuran sederhana, seperti makan tumpeng bersama di sekolah, tanpa memberatkan para orang tua murid," ucapnya.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh kemeriahan acara perpisahan, melainkan manfaat ilmu yang diperoleh siswa selama menempuh pendidikan.

"Hal yang paling penting adalah ketika anak-anak lulus adalah ilmu yang mereka peroleh bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya, bukan perayaannya," ujarnya.