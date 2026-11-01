Dua Ranperda Prioritas Gresik Dikebut, Perusahaan Bakal Diatur Soal Pelatihan Kerja

jatim.jpnn.com, GRESIK - Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik mempercepat penyelesaian dua rancangan peraturan daerah (ranperda) prioritas yang ditargetkan tuntas pada akhir 2026. Kedua regulasi tersebut mengatur ketenagakerjaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa (Pemdes).

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Gresik Khoirul Huda mengatakan, pembahasan kedua ranperda tersebut difokuskan pada pembaruan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Konsep dasar pembahasan dua ranperda ini lebih pada penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi," kata Huda.

Untuk Ranperda Ketenagakerjaan, salah satu poin yang menjadi perhatian adalah kewajiban perusahaan memfasilitasi pelatihan kerja bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya melalui alokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Ketentuan tersebut diharapkan membuat pemanfaatan dana CSR lebih terarah dan selaras dengan kebutuhan serta program pembangunan daerah.

"Sebab, selama ini, dana CSR disalurkan ke masyarakat lebih banyak mengacu pada program yang dibuat perusahaan," ujarnya.

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Sementara itu, Ranperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disiapkan untuk mengatur berbagai aspek tata kelola desa secara lebih menyeluruh.

Materi yang akan diatur meliputi mekanisme pemilihan kepala desa (Pilkades), pengelolaan aset desa, transparansi keuangan, hingga administrasi pemerintahan desa.