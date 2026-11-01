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Dari Pasar Bandeng hingga Perlindungan Anak, Ini Lima Ranperda Usulan DPRD Gresik

Minggu, 01 November 2026 – 18:00 WIB
Dari Pasar Bandeng hingga Perlindungan Anak, Ini Lima Ranperda Usulan DPRD Gresik - JPNN.com Jatim
Bapemperda Kabupaten Gresik menerima lima usulan ranperda dari empat komisi. Usulan itu mencakup hak kekayaan intelektual (HKI), ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, Kabupaten layak anak, serta Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Daerah. Foto: Dok. DPRD Gresik

jatim.jpnn.com, GRESIK - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Gresik mulai membahas lima usulan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diproyeksikan masuk agenda legislasi 2027.

Lima usulan tersebut mencakup perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pengembangan ekonomi kreatif, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, Kabupaten Layak Anak, serta pembaruan Sistem Penyelenggaraan Kesehatan Daerah.

Usulan itu berasal dari empat komisi DPRD Gresik. Masing-masing ranperda disiapkan untuk menjawab kebutuhan regulasi di sejumlah sektor strategis daerah.

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Komisi I mengusulkan ranperda tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Regulasi tersebut diharapkan memberikan perlindungan hukum terhadap potensi dan produk lokal Gresik, termasuk kekayaan tradisi seperti Pasar Bandeng.

Sementara itu, Komisi II mendorong pembentukan ranperda ekonomi kreatif. Regulasi ini dinilai penting untuk memberikan payung hukum bagi para pelaku usaha kreatif yang selama ini belum memiliki aturan khusus di tingkat daerah.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik Mochammad mengatakan, terdapat sekitar 247 unit usaha ekonomi kreatif di Kabupaten Gresik yang membutuhkan dukungan regulasi.

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"Di Kabupaten Gresik, ada sekitar 247 unit ekraf. Tapi, sampai saat ini belum ada Perda khusus yang menaungi. Karena itu, perlu dibuatkan Perda untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan mereka," kata Mochammad.

Menurut dia, sektor ekonomi kreatif tidak hanya mencakup usaha kuliner, tetapi juga seni budaya, fesyen, hingga industri kerajinan masyarakat.

Bapemperda DPRD Gresik menampung lima usulan ranperda untuk 2027, mulai dari ekonomi kreatif, lingkungan hidup, perlindungan anak hingga kesehatan.
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TAGS   DPRD Gresik ranperda dprd gresik bapemperda dprd gresik hki ekonomi kreatif

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