Pendampingan Karier SMA-SMK Dimulai Sejak Kelas 10, Ini Arahan Kepala Dindik Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur memperkuat peran Forum Bursa Kerja Khusus (FBKK) untuk memperluas akses kerja bagi lulusan SMA dan SMK. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pengukuhan pengurus FBKK Jawa Timur Tahun 2026 oleh Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai.

Kegiatan tersebut diikuti 300 peserta. Pengukuhan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarpengelola Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah sekaligus memperluas kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Aries mengatakan FBKK harus memiliki peran strategis dalam menjembatani kebutuhan dunia pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Sekolah, menurut dia, perlu memastikan lulusan tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mendapatkan informasi dan akses untuk memasuki dunia kerja.

“Harapan kami, melalui kepengurusan FBKK yang baru ini, semakin banyak jejaring kerja yang dapat dibangun, semakin luas kemitraan yang bisa dijalin, dan semakin terbuka peluang kerja bagi murid-murid kita. Jangan sampai murid sudah lulus, memiliki kompetensi, tetapi tidak mendapatkan informasi maupun akses untuk memasuki dunia kerja. Di sinilah peran BKK dan FBKK menjadi sangat penting,” ujar Aries, Sabtu (31/10).

Dia menjelaskan perkembangan dunia usaha dan industri berlangsung dinamis. Perubahan teknologi, kebutuhan tenaga kerja, serta persaingan pasar kerja menuntut satuan pendidikan terus menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan di lapangan.

Karena itu, FBKK diharapkan tidak hanya menjadi forum komunikasi antarpengelola BKK, tetapi juga penggerak perluasan jejaring kerja. Pengurus perlu aktif menjalin komunikasi dengan perusahaan, asosiasi industri, lembaga pelatihan, hingga berbagai mitra strategis yang berpotensi membuka kesempatan kerja bagi lulusan di Jawa Timur.

Aries menekankan kemitraan yang dibangun harus menghasilkan manfaat konkret bagi murid. Bentuknya antara lain akses informasi lowongan pekerjaan, rekrutmen tenaga kerja, program pemagangan, pelatihan sesuai kebutuhan industri, hingga penempatan kerja.

"Makin banyak jejaring yang dibangun akan semakin besar pula peluang yang dapat diakses oleh murid. Namun, kemitraan tersebut harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret, bukan sekadar penandatanganan kerja sama atau hubungan formal antarlembaga. Harus ada manfaat yang benar-benar dirasakan oleh murid, mulai dari akses informasi lowongan pekerjaan, rekrutmen tenaga kerja, program pemagangan, pelatihan berbasis kebutuhan industri, hingga penempatan kerja," jelas Aries.