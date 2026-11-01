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SPI Minta Dilibatkan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Minggu, 01 November 2026 – 15:23 WIB
SPI Minta Dilibatkan Dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset - JPNN.com Jatim
PSI saat melantik Otman Ralibi menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur di salah satu hotel Surabaya, Minggu (1/11). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Serikat Pengacara Indonesia (SPI) menyoroti pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, yang tengah dalam pembahasan legislasi nasional.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) SPI Trimedya Panjaitan tengah mendorong agar pihaknya turut dilibatkan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset tersebut.

Hal tersebut diungkapkan oleh Trimedya, saat pelantikan Otman Ralibi menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jawa Timur di salah satu hotel Surabaya, Minggu (1/11).

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“Jangan sampai RUU (Perampasan Aset) tersebut menjadi instrumen untuk menyingkirkan lawan politik atau pihak tertentu,” kata Trimedya kepada wartawan.

Trimedya menyebut masukan dari para advokat diperlukan agar substansi dalam RUU Perampasan Aset, bisa menjamin prinsip keadilan dan perlindungan hak masyarakat.

“SPI diharapkan turut mengawal penanganan perkara korupsi yang melibatkan kepala daerah maupun pihak lainnya,” ujarnya.

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Pihak SPI bakal memperluas kontribusi dalam persoalan hukum di masyarakat. Salah satunya, dengan membentuk 5 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tambahan di Jawa Timur.

"SPI tidak hanya memikirkan diri sendiri atau kepentingan organisasi advokat, tetapi juga peduli kepentingan masyarakat dan hak-hak masyarakat kecil yang teraniaya secara hukum," ucapnya.

SPI menyarankan agar turut dilibatkan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.
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TAGS   Jawa Timur surabaya SPI Pengacara perampasan aset

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