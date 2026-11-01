Galang Dana Korban Banjir Rob di Demak, Perenang Disabilitas Ikut Arungi Selat Madura

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wisnu Wardana warga Jakarta, seorang disabilitas fisik mengikuti aksi berenang melintasi Selat Madura, untuk menggalang dana bagi nelayan di Desa Timbulsloko, Demak, Jawa Tengah.

Total ada 19 perenang berangkat dari Madura menuju Pangkalan TNI Angkatan Laut Koarmada II Surabaya untuk mengikuti event Xtreme Impact: Bantu Perempuan Pesisir Demak, Minggu (1/10).

Wisnu mengatakan kekurangan fisik pada kaki tidak menghambat niatnya untuk membantu perempuan nelayan yang rumahnya selalu terendam air ketika dilanda banjir rob.

“Harapannya pada acara ini bisa mendapatkan donasi yang banyak dan semangat kami sampai ke masyarakat Desa Timbulsloko,” kata Wisnu sesaat setelah mencapai garis akhir.

Dia bersama belasan perenang lainnya sempat menjalani pelatihan selama dua bulan di kolam renang dan laut, sebelum mengarungi selat dengan panjang sekitar tiga kilometer itu.

“Ini saya pertama kali menyeberangi Selat Madura. Tantangannya capek saja jadinya harus istirahat sebentar buat mengatur nafas, terus baru kami lanjut renang lagi,” ucapnya.

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Di sisi lain, menurutnya pihak penyelenggara sudah memilih rute dan waktu yang tepat, untuk mengantisipasi adanya gelombang tinggi ketika sudah mulai berenang.

“Saya merasa bahwa sangat beruntung bisa berkontribusi dan memang ini salah satu hobi. Jadi sangat beruntung bisa berkontribusi untuk warga Desa Desa Timbulsloko,” ujarnya.