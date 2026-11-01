339 Siswa Ikuti Lomba Peneliti Belia Ubaya, 180 Riset dari 83 Sekolah Dipresentasikan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 339 siswa dari 83 sekolah menengah di Jawa Timur mengikuti Lomba Peneliti Belia Jawa Timur Ubaya 2026. Dalam ajang yang digelar Universitas Surabaya (Ubaya) bersama Center for Young Scientists (CYS) tersebut, para peserta mempresentasikan 180 judul penelitian dari berbagai bidang keilmuan.

Kegiatan ini dibuka pada Jumat (30/10) di Gedung Perpustakaan Lantai 5 Kampus Ubaya Tenggilis. Terdapat 10 bidang riset yang dilombakan, meliputi Matematika, Fisika, Komputer, Lingkungan, Ilmu Hayati, Ekonomi, Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Psikologi.

Direktur CYS Monika Raharti, Ph.D., mengatakan kegiatan tersebut bukan sekadar kompetisi untuk menunjukkan kemampuan peserta. Ajang ini juga menjadi ruang bagi siswa untuk saling berbagi pengetahuan dan berdiskusi dengan para pakar.

“Walaupun disebut lomba, kegiatan ini sebetulnya adalah sebuah konferensi yang sejatinya menjadi tempat berbagi pengetahuan satu sama lain. Jadi, peserta sekalian hendaknya mau belajar dari karya orang lain dan berdiskusi dengan para pakar,” tutur Monika

Menurut Monika, kegiatan ini juga bertujuan menjembatani minat riset siswa dengan ekosistem penelitian di perguruan tinggi. Dengan begitu, ketertarikan para pelajar terhadap penelitian dapat terus dikembangkan ketika memasuki lingkungan universitas.

Dari berbagai penelitian yang dipresentasikan, Monika melihat para siswa tingkat sekolah menengah telah memiliki kepekaan terhadap persoalan di lingkungan masyarakat.

“Dengan usia yang masih sangat muda, para peserta sudah dapat menghasilkan metode pemecahan masalah yang bertanggung jawab dan dapat dibuktikan melalui sebuah riset dan data yang valid,” ucapnya.

Ketua Panitia Lomba Peneliti Belia 2026 Yuan Yovita Setiawan, M.Psi., Psikolog, berharap kegiatan tersebut dapat mendorong keberanian siswa dalam mempertanyakan berbagai fenomena di sekitar mereka melalui penelitian dan presentasi ilmiah.