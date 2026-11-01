Java Paragon Surabaya Ajak Perempuan Peduli Kanker Payudara Lewat Yogalates

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Lebih dari 60 peserta mengenakan busana serba pink dan mengikuti kegiatan olahraga bersama di area kolam renang Java Paragon Hotel & Residences Surabaya, Sabtu (31/10) pagi. Kegiatan bertajuk Yogalates Pinktober tersebut digelar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kanker payudara.

Java Paragon Hotel & Residences Surabaya berkolaborasi dengan komunitas Shift to Balance dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Acara ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Breast Cancer Awareness Month atau bulan kesadaran kanker payudara yang diperingati setiap Oktober.

Yogalates menggabungkan gerakan yoga dan pilates dalam satu sesi olahraga. Selain mengajak peserta menerapkan gaya hidup aktif, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengingatkan perempuan agar lebih peduli terhadap kesehatan dan mengenali risiko kanker payudara sejak dini.

Perwakilan Shift to Balance, Zefanya, mengatakan olahraga dipilih sebagai pendekatan untuk menyampaikan pesan kesehatan dengan cara yang lebih menyenangkan.

“Kami ingin mengingatkan awareness untuk breast cancer melalui olahraga. Yoga itu salah satu olahraga yang low impact, tapi tetap memberikan manfaat untuk perempuan. Di bulan ini, kita ingin mengajak perempuan untuk lebih aware terhadap kesehatan mereka,” ujar Zefanya dalam keterangan tertulis, Minggu (1/11).

Menurutnya, aktivitas fisik seperti yogalates dapat menjadi salah satu pilihan untuk mulai membangun kebiasaan hidup sehat. Namun, kepedulian terhadap kesehatan juga perlu diikuti dengan kesadaran mengenali perubahan pada tubuh serta melakukan pemeriksaan sesuai anjuran medis.

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General Manager Java Paragon Hotel & Residences Surabaya Erly Rizka menyampaikan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan hotel terhadap kampanye kesehatan perempuan melalui kolaborasi dengan komunitas.

“Kami percaya bahwa hotel juga dapat menjadi ruang yang memberi manfaat bagi masyarakat. Melalui Yogalates Pinktober, kami ingin ikut andil dalam menyuarakan pentingnya kepedulian terhadap kesehatan perempuan, termasuk kesadaran akan deteksi dini kanker payudara,” ujar Erly.