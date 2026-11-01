Advanta Seeds Indonesia Raih WEPs Awards 2026, Wakili Indonesia di Asia-Pasifik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Advanta Seeds Indonesia meraih penghargaan kategori Gender-Responsive Marketplace dalam ajang UN Women Indonesia Women's Empowerment Principles (WEPs) Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas inisiatif perusahaan melalui program Empowering Women Across Agricultural Value Chain yang mendorong pemberdayaan perempuan di sektor pertanian.

Program tersebut berfokus pada peningkatan partisipasi, kepemimpinan, dan kemandirian ekonomi perempuan di sepanjang rantai nilai pertanian. Upaya itu dilakukan melalui perluasan akses terhadap pengetahuan, teknologi pertanian modern, pelatihan, hingga peluang usaha.

Direktur PT Advanta Seeds Indonesia Sanjay Kumar Singh mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya perusahaan dalam mendorong terciptanya sektor pertanian yang lebih inklusif.

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"Penghargaan ini merupakan apresiasi atas upaya kami dalam menciptakan sektor pertanian yang lebih inklusif. Kami percaya bahwa perempuan memiliki peran penting dalam mendorong produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan pertanian. Karena itu, Advanta akan terus membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berkembang dan berkontribusi di seluruh rantai nilai pertanian," ujar Sanjay dalam keterangan tertulis, Minggu (1/11).

Melalui program tersebut, Advanta memperluas keterlibatan perempuan dalam rantai nilai pertanian, termasuk dalam kemitraan dan proses pengambilan keputusan. Perusahaan juga berupaya membangun lingkungan kerja yang inklusif serta mendukung pengembangan kapasitas perempuan.

Hingga saat ini, program Empowering Women Across Agricultural Value Chain telah menjangkau 640 petani perempuan melalui 280 pelatihan. Selain itu, sebanyak 30 persen kemitraan perusahaan dijalankan oleh perempuan. Sementara itu, karyawan perempuan berkontribusi sebesar 11 persen dalam mendukung pemberdayaan ekonomi mitra perempuan.

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Ke depan, Advanta menyatakan akan terus memperluas akses perempuan terhadap pelatihan, inovasi, dan peluang usaha. Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung kesetaraan gender sekaligus meningkatkan kontribusi perempuan dalam pembangunan sektor pertanian Indonesia.

UN Women Indonesia WEPs Awards 2026 diselenggarakan oleh UN Women dengan dukungan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia melalui Gender Action Lab, serta Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam.