Cuaca Malang 1 November 2026, Siang Sampai Malam Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (1/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang dan sore berawan di seluruh kawasan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi hujan ringan dan gerimis mengguyur Dampit, Gondanglegi, Kalipare, Kromengan, Pagelaran, Poncokusumo, Sumberpucung, Turen, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Kalipare, Kasembon, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya Ampelgading, Kromengan, Ngajum, Pakis, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.