Cuaca Jawa Timur 1 November 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (1/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bondowoso, Jember, Kota Blitar, Malang, Pacitan, Ponorogo, Sampang, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kota Blitar, Madiun, Malang, Pacitan, Ponorogo, Sampang, dan Trenggalek gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Jember, Kota Blitar, Lumajang, Madiun, Malang, Sampang, dam Trenggalek gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya Banyuwangi dan Lumajang gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-24 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)