Longsor Tewaskan Ayah dan Anak di Lumajang, BPBD Bersihkan Dua Rumah yang Rusak

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang bersama TNI, pemerintah desa, Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Pronojiwo dan Tamanayu, serta masyarakat membersihkan dua rumah yang terdampak tanah longsor di Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo, Sabtu (31/10).

Longsor yang terjadi di Dusun Jonggrang tersebut menyebabkan dua orang meninggal dunia. Korbannya adalah Imron Rosadi (40) dan anaknya, Hilya (9), yang tertimbun material tanah dan bangunan saat rumah yang mereka tempati diterjang longsor.

Kepala BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan penanganan material longsor dan pembersihan rumah warga menjadi prioritas setelah kejadian tersebut.

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"Penanganan material longsor dan pembersihan rumah warga menjadi prioritas setelah tanah longsor terjadi di Dusun Jonggrang, Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo," kata Isnugroho.

Menurut dia, longsor dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Pronojiwo sejak Jumat (30/10) siang hingga malam. Hujan bahkan masih berlangsung hingga Sabtu dini hari.

Kondisi permukiman di kawasan pegunungan dengan sejumlah rumah yang berdekatan dengan tebing turut meningkatkan kerawanan terjadinya longsor.

"Penanganan kami fokuskan pada evakuasi dan pembersihan material longsor bersama unsur terkait dan masyarakat setempat. Kami juga terus memperhatikan kebutuhan warga yang terdampak agar proses penanganan dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Berdasarkan pendataan sementara, terdapat dua rumah warga yang mengalami kerusakan. Rumah milik Imron Rosadi mengalami kerusakan pada bagian dapur, kamar belakang, kamar mandi, dan gudang akibat tertimbun material tanah.