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653 KPM Bansos di Tulungagung Terindikasi Terkait Judi Daring

Minggu, 01 November 2026 – 08:33 WIB
653 KPM Bansos di Tulungagung Terindikasi Terkait Judi Daring - JPNN.com Jatim
Sejumlah warga mengurus data penerima bantuan sosial di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (31/10/2026). Dinas Sosial setempat mengimbau penerima bantuan memeriksa status data pribadi melalui pendamping sosial atau operator untuk memastikan kelayakan sebagai penerima bantuan sosial pemerintah (ANTARA/HO - Dokumentasi pribadi)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sebanyak 4.653 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, terindikasi terafiliasi aktivitas judi daring berdasarkan data Kementerian Sosial selama 10 bulan terakhir, sehingga kini menjalani proses klarifikasi sebelum penetapan kelayakan bantuan.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Fahmi Alif Aldianto, Sabtu, mengatakan, pihaknya menerima data dari Kementerian Sosial terkait penerima bantuan sosial yang terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi daring.

"Dalam sepuluh bulan ini, total ada 4.653 keluarga penerima manfaat yang masuk data tersebut," katanya.

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Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.706 KPM telah mengajukan klarifikasi atau sanggahan kepada Kementerian Sosial.

Namun, hasil verifikasi atas sanggahan tersebut belum diterima pemerintah daerah.

Fahmi mengatakan Dinas Sosial belum dapat memastikan jumlah penerima bantuan yang benar-benar terafiliasi dengan judi daring karena proses pemeriksaan dan klarifikasi masih berlangsung di tingkat kementerian.

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Dia menjelaskan ribuan data tersebut berasal dari penerima bantuan sosial pemerintah pusat, baik program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Apabila hasil verifikasi menyatakan penerima bantuan terbukti terafiliasi dengan aktivitas judi daring, Kementerian Sosial akan menghentikan penyaluran bantuan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebanyak 4.653 KPM bansos di Tulungagung masuk data indikasi judi daring. Sebanyak 2.706 penerima telah mengajukan sanggahan ke Kemensos.
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TAGS   bansos bansos terindikasi judol judi daring judi online dinsos tulungagung

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