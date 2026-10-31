SIER Salurkan Dua Tandon Air untuk 2.500 KK Terdampak Kebakaran Gunung Arjuno

jatim.jpnn.com, PASURUAN - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menyalurkan bantuan dua unit tandon air berkapasitas masing-masing 5.300 liter untuk masyarakat Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga yang terdampak kebakaran Gunung Arjuno.

Penyaluran bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) itu dilakukan bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Wilayah Jawa Timur. Penyerahan secara simbolis berlangsung di Desa Jatiarjo, Jumat (30/10).

Dua tandon air tersebut akan ditempatkan di lingkungan Desa Jatiarjo dan Yayasan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Dusun Tegal Kidul.

Kebakaran Gunung Arjuno sebelumnya berdampak pada kerusakan jaringan pipa distribusi air yang mengalirkan air dari 11 sumber mata air di kawasan gunung menuju Desa Jatiarjo. Akibatnya, pasokan air bersih ke desa tersebut sempat terputus total.

Kondisi itu berdampak pada sekitar 2.500 kepala keluarga (KK) yang tersebar di tiga dusun, yakni Cowek, Tegal Kidul, dan Tonggowa. Mayoritas warga Desa Jatiarjo berprofesi sebagai petani kopi sehingga ketersediaan air menjadi kebutuhan penting dalam aktivitas sehari-hari.

Direktur Kelembagaan PT SIER Ahmad Fahrudin mengatakan, bantuan tandon air merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih.

“SIER turut prihatin atas kondisi yang dialami warga Desa Jatiarjo akibat kebakaran Gunung Arjuno sehingga berdampak pada jaringan distribusi air bersih. Melalui bantuan dua unit tandon air ini, kami berharap dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemulihan kondisi masyarakat pasca kebakaran,” ujar Fahrudin.

Menurut dia, kepedulian terhadap masyarakat menjadi bagian dari komitmen SIER dalam menjalankan program TJSL. Perusahaan juga berharap kerja sama dengan LAZISMU Jawa Timur dan berbagai pihak dapat terus berlanjut untuk memberikan manfaat lebih luas.