DPRD Gresik Temukan Dugaan Material Tak Sesuai Spesifikasi dalam Proyek Jalan

jatim.jpnn.com, GRESIK - Komisi III DPRD Kabupaten Gresik memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), konsultan pengawas, serta kontraktor pelaksana sejumlah proyek infrastruktur jalan. Pemanggilan tersebut dilakukan dalam rapat dengar pendapat (hearing) di ruang rapat Komisi III DPRD Gresik.

Dalam pertemuan itu, anggota dewan menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan proyek, mulai dari dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi teknis, keterlambatan pengerjaan, hingga lemahnya pengawasan di lapangan.

Beberapa lokasi proyek yang menjadi perhatian di antaranya pengerjaan jalan di Kecamatan Bungah, Dukun, Duduksampeyan, serta jalur poros Betoyoguci.

Wakil Ketua DPRD Gresik Wongso Negoro mengkritik dugaan pengerjaan proyek yang dinilai tidak sesuai standar. Dia menegaskan pekerjaan yang menggunakan anggaran APBD harus memenuhi spesifikasi teknis karena berkaitan langsung dengan kualitas fasilitas publik.

"Memang pekerjaannya asal-asalan. Untuk pekerjaan BTT, materialnya seharusnya menggunakan pasir, tetapi justru menggunakan sirtu. Kalau bahannya berbeda, kualitasnya juga pasti berbeda. Pemasangan batu untuk TPT (Tembok Penahan Tanah) juga hanya ditumpuk begitu saja," ujar Wongso, Sabtu (31/10).

Menurut dia, penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi dan pengabaian standar teknis berpotensi mengurangi kualitas serta memperpendek umur pakai infrastruktur.

Karena itu, dia meminta kontraktor pelaksana bertanggung jawab dan segera melakukan perbaikan sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak.

Kritik juga disampaikan Wakil Ketua III DPRD Gresik Abdullah Hamdi. Dia menyoroti keterlambatan pengerjaan dan penurunan mutu konstruksi yang dinilai tidak boleh terus berulang setiap tahun.