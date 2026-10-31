Getaran Banjir Lahar Semeru Berlangsung Hampir 4 Jam, BPBD Lumajang Imbau Warga Waspada

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Getaran akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru tercatat berlangsung hampir empat jam pada Jumat (30/10) malam. Meski demikian, fenomena tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang tinggal di kawasan lereng gunung.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Isnugroho mengatakan, dampak peningkatan debit air justru dirasakan pada pembangunan sabo dam di kawasan Curah Kobokan.

"Aktivitas masyarakat lancar, namun pembangunan sabo dam Curah Kobokan terganggu akibat debit air meningkat," katanya saat dihubungi melalui telepon di Lumajang, Sabtu (30/10).

Berdasarkan pengamatan aktivitas Gunung Semeru selama 24 jam pada Jumat (30/10), tercatat satu kali gempa getaran banjir dengan amplitudo 50 milimeter dan durasi 13.524 detik atau hampir empat jam.

Hujan deras yang mengguyur Gunung Semeru menyebabkan peningkatan debit air di sejumlah daerah aliran sungai (DAS) yang berhulu di gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut.

Isnugroho menjelaskan, petugas terus memantau aktivitas Gunung Semeru. Informasi mengenai getaran banjir lahar, terutama ketika disertai curah hujan tinggi, akan diteruskan kepada masyarakat agar warga dapat meningkatkan kewaspadaan.

"Petugas selalu memantau aktivitas Gunung Semeru. Ketika terekam getaran banjir lahar Semeru dengan intensitas curah hujan tinggi, maka informasi tersebut akan diteruskan kepada masyarakat dan diimbau untuk berhati-hati, terutama yang berada di sekitar bantaran sungai," katanya.

Selain getaran banjir, aktivitas vulkanik Semeru pada periode pengamatan yang sama juga mencatat 88 kali gempa letusan atau erupsi, dua kali gempa harmonik, delapan kali gempa guguran, empat kali gempa tektonik jauh, dan 10 kali gempa embusan.