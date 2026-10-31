Ayah dan Anak Tewas Tertimbun Longsor di Tamanayu Lumajang

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Bencana tanah longsor menimpa sebuah rumah di Desa Tamanayu, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Sabtu (31/10). Peristiwa tersebut menyebabkan dua orang, yakni Imron Rosadi (40) dan anaknya, Hilya (9), meninggal dunia setelah tertimbun material longsor.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang Isnugroho mengatakan, longsor dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Pronojiwo.

"Terjadi bencana alam tanah longsor yang menimpa rumah milik Imron Rosadi yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia akibat timbunan longsor dampak dari curah hujan yang tinggi di wilayah Kecamatan Pronojiwo," kata Isnugroho, Sabtu (30/10).

Menurut dia, hujan dengan intensitas sedang hingga deras mengguyur wilayah Desa Tamanayu sejak Jumat (30/10) siang hingga Sabtu dini hari.

Peristiwa longsor dilaporkan terjadi sekitar pukul 02.10 WIB. Namun, warga sekitar belum berani mendatangi lokasi untuk memberikan pertolongan karena hujan masih deras, kabut tebal, dan aliran listrik padam.

"Pada pukul 02.10 WIB dikabarkan terjadi bencana alam tanah longsor yang menimpa rumah Imron Rosadi, namun warga sekitar belum berani menuju lokasi kejadian untuk memberi pertolongan karena hujan yang mengguyur masih deras, kabut tebal, dan listrik padam," tuturnya.

Setelah hujan mulai reda sekitar pukul 04.30 WIB, warga mendatangi lokasi untuk memeriksa kondisi rumah yang tertimpa longsor. Saat itu, Imron dan anaknya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat tertimbun material tanah.

Sekitar pukul 05.00 WIB, warga melaporkan kejadian tersebut kepada aparat keamanan dan perangkat desa. Warga kemudian berupaya mengevakuasi kedua korban.