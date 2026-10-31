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Siloam Hospital Surabaya Bahas Layanan Ortopedi & Rehabilitasi Medik Bagi Pasien Lansia

Sabtu, 31 Oktober 2026 – 14:31 WIB
Siloam Hospital Surabaya Bahas Layanan Ortopedi & Rehabilitasi Medik Bagi Pasien Lansia - JPNN.com Jatim
(Dari kiri) dokter spesialis fisik dan rehabilitasi dr Nuniek Nugraheni, Hospital Director Siloam Hospitals dr Maria Magdalena Padmidewi, Executive Director Siloam Hospitals Indrajani Harsono, dan Dokter spesialis ortopedi dr Teddy Heri Wardhana, saat konferensi pers di sebuah hotel Surabaya, Sabtu (31/10). Foto: Andhi Dwi Setiawan/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Siloam Hospitals Surabaya menggelar simposium atau pertemuan ilmiah tentang pentingnya layanan ortopedi dan rehabilitasi medik bagi pasien lanjut usia (lansia).

Simposium dengan tema ‘Optimizing Mobility and Function in Older Adults: An Integrated Orthopaedic and Rehabilitation Approach’ itu untuk memperkuat kolaborasi antara bidang ortopedi dan rehabilitasi medik.

Hospital Director Siloam Hospitals Surabaya dr Maria Magdalena Padmidewi mengatakan simposium itu untuk mengembangkan kompetensi guna menjaga kualitasnya.

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"Kegiatan simposium ini bagian dari strategi Siloam Hospitals Surabaya menjadi pusat rujukan layanan ortopedi yang terintegrasi," kata Maria saat konferensi pers di Surabaya, Jumat (31/10).

Maria menyebut integrasi ortopedi dan rehabilitasi medik merupakan bagian dalam mendukung penanganan sesuai kondisi pasien, mulai dari evaluasi medis hingga pemulihan fungsi fisik.

“Dengan pendekatan menyeluruh dan berkesinambungan, Siloam Hospitals Surabaya berupaya membantu pasien lansia mempertahankan mobilitas, kemandirian, serta kualitas hidupnya,” ujarnya.

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Sementara itu, Executive Director Siloam Hospitals Surabaya Indrajani Harsono menjelaskan pelayanan kesehatan berkualitas perlu berorientasi pada kehidupan pasien.

“Melalui penguatan layanan ortopedi dan rehabilitasi medik yang terintegrasi, kami ingin berkontribusi dalam membantu lansia mempertahankan mobilitas dan kualitas hidup mereka,” ucap Indrajani.

Siloam Hospital Surabaya gelar simposium, bahas pentingnya layanan ortopedi dan rehabilitasi medik bagi pasien lanjut usia
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TAGS   lansia Siloam Hospital Surabaya dokter ortopedi kesehatan tulang

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